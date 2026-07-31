(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Don't Go Breaking My Heart" di Elton John ha raggiunto e superato il miliardo di stream. "Non riesco nemmeno a immaginare di quanti viaggi, di quante feste e karaoke abbia fatto parte. Grazie a tutti per aver diffuso la gioia e il divertimento di questa traccia", ha scritto l'artista britannico sulle sue pagine social. Il brano, uscito a giugno del 1976, era cantato in duetto da Elton John e Kiki Dee. Il brano fu scritto da Elton John e Bernie Taupin, sotto gli pseudonimi di Ann Orson e Carte Blanche. La canzone non fu mai inclusa in alcun album, se non nei vari greatest hits pubblicati in seguito. Don't Go Breaking My Heart fu il primo numero uno di Elton John nel Regno Unito, dove rimase per ben sei settimane. Il singolo raggiunse anche la vetta della Billboard Hot 100 per quattro settimane, ed ottenne successo in quasi tutto il mondo, compreso un terzo posto in Italia. (ANSA).