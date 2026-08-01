(ANSA) - PERUGIA, 01 AGO - Un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto all'interno della stanza di un albergo del centro di Perugia mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano è l'incidente. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto alla sala dei Notari con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi. (ANSA).