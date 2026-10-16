(ANSA) - NEW DELHI, 16 OTT - Una nuova protesta è prevista oggi nel centro di New Delhi, dove il movimento satirico-politico "Partito popolare delle blatte" ha annunciato per il pomeriggio un corteo al Central Park di Connaught Place. Il Consiglio municipale di New Delhi ha però ordinato la chiusura del parco per due giorni e l'agenzia di stampa Pti riporta che migliaia di agenti "sono stati mobilitati nell'area di Nuova Delhi in vista" della protesta, denominata "Lehra Do Tiranga", cioè "Sventola il tricolore". La manifestazione è stata annunciata dal "Partito delle blatte" dopo l'arresto di cinque giorni inflitto a due dei suoi leader con l'accusa di aver raggiunto la zona di Jantar Mantar assieme ad altri attivisti per una protesta durante la quale pare abbiano sventolato il tricolore indiano prima di essere fermati dalla polizia. Jantar Mantar è da oltre 30 anni un luogo preposto alle manifestazioni, ma le autorità indiane lunedì hanno detto di voler revocare questo status all'area dell'antico osservatorio astronomico e proporre altre tre possibili zone per le manifestazioni: una decisione contestata dall'opposizione. Jantar Mantar è inoltre il luogo in cui il "Partito delle blatte" - che raccoglie consenso soprattutto tra i giovani della generazione Z - voleva svolgere sabato scorso una manifestazione contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali di cui l'opposizione accusa il governo, ma la zona è stata transennata e diversi manifestanti sono stati fermati dalla polizia: "migliaia", secondo i media indiani, in una New Delhi blindata e con la connessione internet interrotta in una vasta area. L'azione delle autorità indiane è stata criticata dall'Alto commissariato Onu per i diritti umani, che ha definito i fermi "arbitrari". (ANSA).