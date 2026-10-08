(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici nel quartiere Monteverde a Roma. Si è presentata in mattinata ai carabinieri della stazione Gianicolense dov'è stata formalizzata una querela per lesioni personali a carico di ignoti. La donna ha raccontato che lunedì sera mentre percorreva via San Pancrazio in bicicletta è stata spinta dal passeggero di una minicar di colore nero, che si è data poi alla fuga, cadendo a terra. Ha riferito di non aver preso il numero di targa e di non aver fatto ricorso subito alle cure mediche. (ANSA).