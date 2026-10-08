(ANSA) - TOKYO, 09 OTT - Utili record per Fast Retailing, il gruppo giapponese proprietario della catena Uniqlo, che si appresta a superare il colosso svedese H&M Hennes & Mauritz e diventare il secondo produttore e rivenditore mondiale di abbigliamento. Nel bilancio chiuso ad agosto l'utile netto è balzato del 25,3% a un livello mai raggiunto di 542,5 miliardi di yen, pari a 3,05 miliardi di euro, mentre il fatturato è cresciuto del 16,6% su anno a 3.960 miliardi di yen, circa 22,3 miliardi di euro. H&M, attualmente seconda, deve ancora pubblicare i conti dell'esercizio chiuso a novembre: nel 2025 ha fatturato 228,29 miliardi di corone svedesi (20,3 miliardi di euro) e in corso d'anno i ricavi risultano sotto i livelli dell'anno precedente. Al primo posto resta Inditex, la società spagnola proprietaria di Zara. "Raggiungere i 10.000 miliardi di yen di vendite, tappa che ci siamo posti come obiettivo fondamentale, è ora alla nostra portata", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato Tadashi Yanai, il secondo uomo più ricco del Giappone con un patrimonio personale di 58 miliardi di euro, ribadendo l'ambizione di far diventare Uniqlo il primo brand al mondo. Per l'esercizio in corso l'azienda punta ad aggiornare il record dell'utile netto a 560 miliardi di yen, in rialzo del 3,2%, e stima un risultato operativo in aumento dell'11,7% su ricavi di 4.450 miliardi di yen, pari a un incremento del 12,3%. I clienti di Uniqlo sono cresciuti di circa il 10% superando i 600 milioni, rivela l'azienda, grazie soprattutto alle attività internazionali. L'utile operativo all'estero è schizzato del 44,9% con un giro d'affari in miglioramento in tutte le regioni, favorite da prodotti multistagioni, una clientela in espansione e nuovi flagship store. Per area, le vendite sono aumentate in Europa del 38,7% e in Nord America del 34,6%; la Cina ha visto un rialzo più ridotto dell'11,3%. (ANSA).