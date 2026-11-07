(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Cinque persone sono morte e almeno una decina ferite quando oggi pomeriggio un uomo ha cominciato a sparare a caso da un'auto nella piazza del Mercato principale di Cracovia. Lo riferisce la polizia polacca, come riporta Ntv24. "L'aggressore è stato colpito da colpi d'arma da fuoco sparati dagli agenti di polizia ed è attualmente trasportato in ospedale. I servizi di emergenza sono sul posto", ha riferito la polizia. Le autorità si appellano ai residenti e ai turisti affinché non si rechino nella piazza del Mercato e invitano chiunque si trovi in zona a spostarsi in un luogo sicuro. (ANSA).