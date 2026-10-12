(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "Il rapporto tra debito pubblico e Pil, secondo le simulazioni dell'Upb, inizierebbe a ridursi soltanto nel 2029, un anno più tardi rispetto al quadro delineato dal Dpfp". Lo ha detto la presidente dell'Upb Lilia Cavallari in audizione sul Dpfp, spiegando che "un ulteriore elemento di rischio è rappresentato dal peggioramento delle condizioni di finanziamento. Sulla base delle aspettative di mercato aggiornate alla media dei dieci giorni precedenti il 2 ottobre, l'Upb stima una maggiore spesa per interessi rispetto al Dpfp, con un incremento di circa 4,5 miliardi nel 2029". "Con le medesime ipotesi, il rapporto debito/Pil si attesterebbe al 138,4 per cento nel 2029, circa 1,8 punti percentuali sopra la previsione del quadro programmatico. Le simulazioni probabilistiche confermano la presenza di rischi al rialzo sulla traiettoria ufficiale del debito". (ANSA).