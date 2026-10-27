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(ANSA) - ROMA, 27 OTT - L'esenzione dal bollo auto per il 2027 raggiungerebbe il 73% delle famiglie che possiedono almeno un veicolo, con benefici in proporzione superiori per quelle con minore capacità di spesa. E' quanto emerge dal focus "L'esenzione dal bollo auto per il 2027", pubblicato oggi dall'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), in cui si spiega che la misura interviene "su un tributo che, nella sua configurazione attuale, incide fino a sei volte di più sui bilanci delle famiglie meno abbienti rispetto ai nuclei più agiati". Considerata insieme alle riduzioni delle accise sui carburanti disposte nel corso di quest'anno, l'esenzione del bollo 2027 varrebbe potenzialmente circa la metà del peso del caro carburanti del 2026, sottolinea l'Upb. (ANSA).