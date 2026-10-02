(ANSA) - ANCONA, 02 OTT - "In pochi giorni quasi 10.000 stazioni di rifornimento hanno applicato il price cap, vendendo la benzina sotto i due euro e vale lo stesso anche per quanto riguarda la scontistica per il gasolio. Significa il 50% della rete. Se paragonato con quanto accade nel resto d'Europa è straordinario". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un evento ad Ancona di Confindustria. "Siamo l'unico Paese in Europa a realizzare in così poco tempo un obiettivo così sfidante. - ha aggiunto il ministro - Ringrazio le compagnie internazionali, innanzitutto l'Eni che ha aperto la strada e poi le altre che hanno seguito con tempestività e responsabilità, dimostrando di farsi carico dei problemi del nostro paese e dimostrando di amare l'Italia e dimostrando anche quanta credibilità abbia questo governo con i partner internazionali". (ANSA).