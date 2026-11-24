(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Il deputato di FdI Alessandro Urzì ha fatto ricorso contro la dichiarazione di inammissibilità del suo emendamento per dotare la polizia di dispositivi marcatori per rilasciare sostanze coloranti o elementi identificativi per individuare i violenti. L'emendamento resta comunque presentato anche al decreto sicurezza in discussione in commissione Giustizia alla Camera. "L'attenzione - osserva Urzì evidenziando anche che quello è un contenitore adatto alla tematica trattata - rimane concentrata sul merito, è una iniziativa parlamentare". (ANSA).