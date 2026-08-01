(ANSA) - NEW YORK, 01 AGO - Il Dipartimento di Stato alza il livello di allerta viaggi per Ceuta a 3, ovvero chiede di riconsiderare i viaggi a causa dei disordini. In un messaggio su X, il Dipartimento di Stato afferma che "l'incontrollato arrivo di migranti dal Marocco a Ceuta può causare situazioni di sicurezza imprevedibili e pericolose. La Spagna ha dispiegato l'esercito, la polizia nazionale e la Guardia civile in seguito alla pericolosità della situazione. Gli americani dovrebbero riconsiderare i viaggi nell'area visti i rischi per la loro sicurezza". (ANSA).