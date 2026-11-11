(ANSA) - WASHINGTON, 11 NOV - Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Russia di presentare una nuova proposta per un accordo di sicurezza con l'Europa, che includa misure da parte di Mosca volte ad allentare la tensione nel continente. Lo hanno riferito due fonti a conoscenza della questione ad Axios. Da anni la Russia punta a un accordo di sicurezza europeo che limiti l'espansione della Nato e ne riduca la sua presenza militare nell'Europa orientale. In passato gli Stati Uniti hanno respinto tali richieste, ma ora sembrano disposti ad accoglierle, in una certa misura, nell'ambito di un accordo più ampio per porre fine alla guerra in Ucraina. Tuttavia, molti governi europei nutrono forti dubbi sull'approccio dell'amministrazione Usa. (ANSA).