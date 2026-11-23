(ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - Megaspeed, la società con base a Singapore per la quale lavorava Alice Huang, la presunta spia cinese al centro dello scandalo di Nvidia, è stata inserita nella lista nera commerciale degli Stati Uniti. Le aziende americane non possono inviare beni, software e tecnologia alla società che sono nella lista senza una licenza. E' quanto si legge sul Federal Register, la gazzetta ufficiale americana. Nella lista sono identificate le aziende coinvolte in attività "contrarie agli interessi di sicurezza nazionale o di politica estera degli Stati Uniti, si legge sul Federal Register. (ANSA).