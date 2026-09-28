(ANSA) - ROMA, 28 SET - L'ambasciata francese, in base a quanto si apprende, ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa alla strage Ustica. Si tratta anche di documenti del ministero della difesa transalpina che potrebbero fare riferimento alle passate rogatorie della Procura di Roma. Inoltre le autorità francesi si dicono disponibili ad assecondare ulteriori richieste che arrivassero dall'Italia sul caso. Il materiale copre un lungo periodo che arriva agli anni'90. La Farnesina, tramite Presidenza del Consiglio, ha trasmesso l'incartamento al ministero della Giustizia che, a sua volta, l'ha inviato alla Procura di Roma. Alla luce di questa svolta i pm nell'udienza del 30 settembre davanti al gip sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento sulla strage che nel 1980 causò la morte di 81 persone. (ANSA).