(ANSA) - ROMA, 24 SET - "Sono 34mila sono le classi che hanno numero di stranieri che supera il 30%. I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'Italiano. La dispersione implicita ovvero il mancato raggiungimento delle competenze, è 5,7% per gli italiani e del 10% per gli stranieri". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Il nostro obiettivo è mettere al centro la lingua italiana come grande strumento di integrazione, conoscere l'italiano significa integrarsi, non c'è nulla a che vedere con vecchie circolari che vedevano piccoli numeri di stranieri per classe". (ANSA).