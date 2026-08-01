(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Il possibile emendamento per vietare il burqa a scuola al quale il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sta pensando "è importante per riaffermare i valori di dignità della donna e di eguaglianza fra uomo e donna. Spiace che quando si tratta di arrivare ai fatti concreti Pd e Cgil siano sempre un passo indietro e preferiscano il richiamo della polemica e della demagogia alla difesa dei valori costituzionali". A dirlo all'ANSA è il ministro per l'Istruzione Giuseppe Valditara. (ANSA).