(ANSA) - ROMA, 24 SET - "Tutti gli studi internazionali dicono che la partecipazione dei genitori al percorso formativo del figlio è fondamentale per il successo scolastico. Ci sono dati e raccomandazioni Ocse in tal senso. Abbiamo deciso che se ci sono gravi problemi di inserimento scolastico deve essere incentivato il percorso di apprendimento linguistico dei genitori. La scuola ha obbligo di segnalare ai servizi sociali e questi disporranno un percorso di lungua italiana per i genitori. Nell'ipotesi di mancato assolvimento del percorso son previste sanzioni da 200 a mille euro". Lo ha detto il ministro Valditara dopo il Cdm. La prima bozza del decreto prevedeva, in caso di mancata osservanza da parte dei genitori, il collocamento del minore fuori dalla famiglia (art 1, com 2, legge 19 luglio 1991, n. 21) (ANSA).