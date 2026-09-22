(ANSA) - ROMA, 22 SET - Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Saverio Valentino lancia un appello al Parlamento per "snellire" le concessioni e rimuovere gli ostacoli agli investimenti in energie rinnovabili. In audizione alla commissione attività produttive della Camera individua questo tema come uno dei principali per permettere alle imprese italiane "di ridurre i costi enormi dell'energia", garantire la competitività" e sostenere la crescita del Pil. Valentino chiede così misure "nel ddl concorrenza o in altro provvedimento" parlamentare che recepiscano "sul tema le nostre indicazioni". (ANSA).