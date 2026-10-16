(ANSA) - NEW YORK, 16 OTT - JD Vance e la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez si sfidano a distanza in Michigan, in quello che potrebbe essere un assaggio del 2028. Vance è volato nello stato per sostenere il candidato repubblicano al Senato Mike Rogers, che corre contro Abdul El-Sayed, il progressista sostenuto da Ocasio-Cortez. Il vicepresidente e la pasionaria democratica sono considerati due papabili aspiranti alla Casa Bianca nel 2028. Il vicepresidente ha definito la corsa una delle più importanti delle elezioni di metà mandato e ha attaccato i democratici, accusandoli di voler "togliere i fondi alla polizia" e di difendere i migranti illegali. Ocasio-Cortez e El-Sayed hanno invece sollevato il tema del caro-vita. La coppia di democratici però non è riuscita a fuggire alle domande sul 2028. Un bambino di nove anni ha chiesto loro se un giorno sarebbero stati presidente o vicepresidente. "Quello che mi interessa è essere il vostro prossimo senatore degli Stati Uniti", ha risposto El-Sayed. Fra le risate del pubblico, ha quindi aggiunto di sperare che il giovane che aveva posto la domanda potesse essere un suo stagista durante il suo secondo mandato. (ANSA).