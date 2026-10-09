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(ANSA) - WASHINGTON, 09 OTT - "Non so se accadrà davvero. Quest'uomo ha compiuto il peggior attentato terroristico sul suolo americano dopo l'11 Settembre. Se alla fine dovesse essere trasmesso in diretta streaming, io non la guarderò". Così il vicepresidente Usa, JD Vance, replicando in Ohio a una domanda su come conciliare la sua fede cristiana con l'annuncio del Pentagono di voler trasmettere in diretta streaming l'esecuzione tramite plotone d'esecuzione di Nidal Hasan, l'autore della sparatoria di Fort Hood costata nel 2009 la vita a 13 persone e il ferimento di altre 32. (ANSA).