MEDJUGORJE. Atto vandalico nella notte a Medjugorje, uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio cattolico al mondo. La statua della Madonna, conosciuta anche come Regina della Pace, è stata profanata e imbrattata con vernice spray nera, mentre un incendio è stato appiccato all'altare esterno situato dietro la chiesa di San Giacomo (Sveti Jakov).



Le fiamme hanno interessato l'altare, recentemente ristrutturato, provocando danni materiali. L'incendio, però, è stato rapidamente domato e non ha raggiunto l'edificio religioso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto e individuare il responsabile.

Determinanti potrebbero rivelarsi le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Secondo quanto emerso, una videocamera avrebbe ripreso un uomo mentre versava del liquido infiammabile nell'area dell'altare per poi appiccare il fuoco. Poco distante, la statua della Madonna è stata deturpata con vernice nera sia sul piedistallo sia sulla figura sacra.

Sulla statua è comparsa anche una scritta offensiva in lingua polacca, "Diavolo con la gonna", tracciata con lo spray. L'episodio ha suscitato sconcerto tra i fedeli e nella comunità di Medjugorje, meta ogni anno di migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo.