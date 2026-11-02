(ANSA) - MILANO, 02 NOV - "Il primo ministro Meloni dice che Vannacci vota con la sinistra, poi preclude aprioristicamente un'alleanza con Vannacci, favorendo di fatto la sinistra. Quindi, deve fare un po' i conti con questa posizione". Così il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, in un punto stampa in piazza Oberdan a Milano, parlando della chiusura della premier ad un'alleanza con il suo partito. "E paradossalmente sembrerebbe che questo governo sia il primo governo di destra ad aver modificato una legge elettorale quasi, sembrerebbe, per far vincere la sinistra. Non mi sembra una cosa molto coerente - ha aggiunto -. Io non parlo di alleanze, non mi interessa nulla. Io porto avanti un'idea di futuro che è condivisa da milioni di italiani, che si sono stancati di un perbenismo che ci ha portato a dimenticare se non addirittura ad abiurare i nostri valori". Possibile, chiedono i cronisti, un accordo su alcuni punti con Meloni? "All'interno delle linee rosse che abbiamo tracciato, noi siamo disponibili a parlare con chiunque, però - ha risposto Vannacci - non possiamo discostarci da quelli che sono i prioritari interessi della nazione e degli italiani". (ANSA).