(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Dopo la vigliaccata degli infami delle poltrone, che ieri con le munizioni date dal Partito democratico hanno sparato alla schiena del proprio schieramento, oggi Futuro nazionale non voterà la nuova proposta di legge elettorale che sarà presentata in Parlamento. D'altra parte, sono sparite le preferenze, mantiene l'alternanza di genere e paga quella marchetta ad Azione ed altri partitini consentendo loro di non raccogliere le firme, a differenza di Futuro nazionale che dovrà raccoglierle e lo farà con molto piacere. Futuro nazionale continua ad essere l'unico partito che vuole ridare sovranità al popolo italiano". Lo afferma in un video postato sui social il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci. (ANSA).