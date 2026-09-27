(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Grazie Matilde. Domani, balzo in avanti per Futuro Nazionale nei sondaggi. Polemica di Siracusano sterile e senza basi, perché nella foto non si vede nulla, non è volgare, non è oltraggiosa e neanche scomposta e nessuno se ne sarebbe accorto se non fosse stata lei stessa ad evidenziare la cosa per farsi pubblicità. La pubblicità l'ha fatta a Futuro Nazionale! Adesso vado al mare, la campagna elettorale a Futuro Nazionale la fanno gli altri. Alla prossima cena brinderemo a Matilde". Così su fb Roberto Vannacci postando una cartolina sul caso della foto modificata di Siracusano dal titolo: "Anche oggi tutti i giornali parlano di noi", "grazie lady Occhiuto Futuro nazionale +1,5%". In un post pubblicato ieri lo stesso Vannacci aveva spiegato di aver tratto l'immagine, che ha suscitato polemiche, da un blog calabrese. (ANSA).