(ANSA) - MILANO, 02 NOV - "La marcia su Roma, il 28 ottobre del 1922, è una data storica, quindi se abbiamo delle persone che si interessano di storia e che vogliono ripercorrere quei momenti storici, non vedo quale sia il problema": così il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, durante un punto stampa a Milano, rispondendo a chi chiedeva delle cene organizzate negli ultimi giorni per ricordare la marcia su Roma. I cronisti hanno chiesto a Vannacci se anche lui parteciperebbe a questo tipo di iniziative: "Perché no? Non ho partecipato però se mi viene proposta una conferenza, una cena, un'occasione nella quale si ricorda un evento storico, io non faccio distinzione" ha replicato Vannacci. "Qualcuno si stupisce quando qualcuno organizza una cena per ricordare l'unità d'Italia? O quando qualcuno magari organizza una riunione per ricordare la rivoluzione francese? Allora non vedo perché ci debba essere così tanto sbalordimento per un evento storico di questo tipo - ha aggiunto -. Dal mio punto di vista sono ricorrenze storiche come ce ne sono tantissime". A chi gli faceva notare che durante quelle cene vengono esposti simboli del fascismo, Vannacci ha risposto: "C'è qualcuno che a queste cene ha proposto di ricostituire il partito fascista?". Quanto, invece, ad una eventuale partecipazione alla festa del 25 aprile, il leader di FnV ha osservato: "Quando il 25 aprile diventerà una festa conciliante sì, finché invece continua ad essere un modo per dividere i buoni dai cattivi, mi dispiace ma non è questo il mio spirito". (ANSA).