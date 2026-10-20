(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Chi prepara attacchi alla polizia con azioni paramilitari porta il terrorismo in piazza. Per noi questo è terrorismo e per noi la risposta deve essere il pugno duro". Così il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, presentando la riforma sulla gestione dell'ordine pubblico, in videocollegamento con una conferenza stampa a Roma. Ha quindi citato come esempi di misure che il suo partito intende proporre contro "l'emergenza" sicurezza, l'introduzione di pene pecuniarie per risarcire i danni delle violenze, il potenziamento delle forze dell'ordine con maggiori poteri, la tutela delle forze ordine attraverso "il vero scudo legale" e non quello proposto dalla "ipodestra" e la revoca della cittadinanza per i non italiani che delinquono. (ANSA).