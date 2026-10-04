(ANSA) - VERONA, 04 OTT - Un vasto incendio è divampato, all'alba di oggi, nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 di mattina e l'intervento, per quanto l'incendio ora sia sotto controllo, è ancora in corso. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno e, a quanto si apprende, le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, sette in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi venti vigili del fuoco con cinque mezzi oltre a sei mezzi del Suem 118 (ANSA).