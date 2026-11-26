(ANSA) - CARACAS, 26 NOV - Il presidente del Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi che l'Assemblea nazionale avvierà il prossimo 1° dicembre l'iter per abrogare la legge Simón Bolívar, approvata nel novembre 2024 durante la presidenza di Nicolás Maduro. La normativa prevede, tra le altre sanzioni, fino a 60 anni di interdizione dai pubblici uffici per chi promuove o sostiene sanzioni internazionali contro il Venezuela, impedendo di fatto a gran parte degli esponenti dell'opposizione di ricoprire incarichi pubblici. "Quella legge rispondeva a un momento molto specifico e a una particolare situazione che il Venezuela stava attraversando", ha risposto Rodríguez a una domanda dei giornalisti presenti in aula, riferendosi alla norma criticata dalle principali organizzazioni per i diritti umani in quanto utilizzata come strumento di persecuzione politica. L'iniziativa rientra negli accordi raggiunti tre giorni fa durante il quarto ciclo di dialogo tra il governo e l'opposizione, rappresentata da Dinorah Figuera. (ANSA).