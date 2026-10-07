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(ANSA) - BRUXELLES, 07 OTT - Applicare ora un contributo di solidarietà Ue sugli extraprofitti delle società dei combustibili fossili introdotto durante la crisi del 2022 produrrebbe entrate inferiori ad allora. Emerge in una nota per il confronto all'Ecofin venerdì preparata dalla presidenza del Consiglio Ue e vista dall'ANSA. "Le stime attualmente disponibili sui profitti straordinari nel settore energetico sembrano indicare entrate inferiori qualora il contributo di solidarietà dell'Ue continuasse ad applicarsi nel 2026". Per la richiesta di approfondire il tema "potrebbe essere presa in considerazione una piattaforma per un ulteriore confronto costruttivo". (ANSA).