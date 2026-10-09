(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 09 OTT - "Il nostro Dio è il Dio della vita: in nessun modo le azioni di Hassan possono essere giustificate ma questa decisione è una promozione barbara di una cultura di morte e deve essere riconsiderata". Così il presidente della Conferenza episcopale dei vescovi degli Stati Uniti, l'arcivescovo Paul Stagg Coakley, commenta ai media vaticani la decisione del Dipartimento della guerra di Washington di trasmettere il diretta streaming la condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood del 2009. (ANSA).