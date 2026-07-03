(ANSA) - LAMPEDUSA, 03 LUG - La visita di papa Leone di domani a Lampedusa è "un messaggio chiaro", una "carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio", un "messaggio" anche contro la "remigrazione", in un "percorso" che "il Papa sta facendo e che ha portato avanti soprattutto in queste ultime tappe, le Canarie e la visita alla memoria di madre Cabrini a Pavi". Lo dice monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'Arcidiocesi di Agrigento, alla vigilia della visita di Leone che lo stesso prelato ha osservato cadere mentre si avanzano particolari "proposte di legge". Altro messaggio del Papa sarà che "la vita in mare va sempre salvata". (ANSA).