(ANSA) - PARIGI, 06 OTT - Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. E, come negli altri casi, cominciano i tafferugli, che si segnalano a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia nelle strade vicine alla place Guichard e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, a Marsiglia, dove è partito un "corteo selvaggio", cioè non autorizzato, e a Strasburgo. A Lione, dei casseur hanno lanciato sassi contro un commissariato. (ANSA).