(ANSA) - PARIGI, 21 LUG - Il Parlamento francese ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, una prima assoluta al livello europeo, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bambini e adolescenti. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati dell'Assemblea Nazionale hanno approvato la riforma con 279 voti a favore e 81 contrari. Il provvedimento rappresentava una promessa di Emmanuel Macron e un'iniziativa chiave dell'ultima fase del suo mandato. La legge imporrà alle piattaforme l'adozione di sistemi di verifica dell'età. Il testo prevede inoltre il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori. (ANSA).