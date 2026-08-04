(ANSA) - ROMA, 04 AGO - La Commissione Ambiente della Camera dei deputati ha approvato oggi in sede legislativa la proposta di legge per l'istituzione di un Area marina protetta attorno all'isola di Capri. Dopo l'approvazione in Commissione al Senato, il provvedimento ottiene così l'ok definitivo. Il provvedimento riconosce tutela normativa a uno dei siti di maggior pregio naturalistico e paesaggistico del Mediterraneo, dispone il completamento dell'istruttoria tecnica propedeutica all'avvio operativo dell'area protetta e stanzia 300mila euro annui, a decorrere dal 2027, per il suo funzionamento. La misura si inserisce nel quadro delle politiche nazionali di tutela degli ecosistemi marini, cui hanno contribuito, sul piano scientifico, l'Università 'Federico II' di Napoli, la Stazione Zoologica 'Anton Dohrn' e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Con questo provvedimento salgono a 31 le aree marine protette istituite in Italia, cui si aggiungono due parchi archeologici sommersi. (ANSA).