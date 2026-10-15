(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Unicredit ha ricevuto l'autorizzazione della Banca Centrale Europea a superare la soglia del 30% di partecipazione azionaria in Commerzbank e ad aumentare ulteriormente la propria quota, senza limiti massimi. Il completamento dei restanti passaggi regolamentari e il soddisfacimento delle condizioni necessarie per completare l'offerta su Commerzbank sono previsti verso la fine dell'anno; a quel punto UniCredit deterrà circa il 50% dei diritti di voto in Commerzbank e potrà assumere il controllo della banca. (ANSA).