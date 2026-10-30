(ANSA) - BRUXELLES, 30 OTT - La Commissione europea ha dato il via libera alla proposta, rivolta al Consiglio, per l'approvazione della parte restante del prestito da 90 miliardi per l'Ucraina, pari a 45 miliardi di euro per il 2027. La tranche fornirà al Paese un supporto di bilancio essenziale e prodotti per la difesa nel corso del 2026 e del 2027. Il sostegno sarà destinato al supporto al bilancio, per un importo fino a 13,3 miliardi di euro, suddiviso equamente tra l'Ukraine Facility e l'assistenza macrofinanziaria, e alla capacità industriale nel settore della difesa dell'Ucraina, per un valore di 31,7 miliardi di euro. (ANSA).