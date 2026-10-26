(ANSA) - ROMA, 26 OTT - La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo con isolamento diurno di tre anni per Francis Kaufmann, autore del duplice femminicidio del giugno 2025 a Villa Pamphili. L'uomo è accusato di avere ucciso, soffocandola, la compagna Anastasia Trofimova e alcune ore dopo di avere strangolato la figlia Andromeda di appena 14 mesi. I corpi delle due vittime furono trovati nel parco della Capitale a distanza di pochi metri l'uno dall'altro. Al 47enne il pm Antonio Verdi contesta il duplice omicidio aggravato. Nel corso della requisitoria, durata oltre due ore, il rappresentante dell'accusa ha ricostruito le varie tappe della vicenda fino al ritrovamento dei due corpi il 7 giugno dello scorso anno. In riferimento all'imputato - non presente in aula- il pm ha detto che si tratta di una "persona lucida, un narcisista patologico con capacità manipolatorie, un impostore". Verdi ha inoltre ricordato i vari episodi in cui Kaufamann è stato fermato in strada dalle forze dell'ordine per essere identificato, l'ultimo risale al 5 giugno quando Anastasia era già stata uccisa e lui si trovava - visibilmente ubriaco - con la piccola Andromeda. "Gli agenti non hanno fatto bene il loro mestiere, se avessero fatto quello che andava fatto forse la bimba sarebbe ancora viva. Si sono fatti incartare da Kaufmann". (ANSA).