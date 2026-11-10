(ANSA) - ROMA, 10 NOV - L'intenzione da parte degli hacker di creare elementi di destabilizzazione e di diffondere allarmi, poi rivelatisi infondati, incidendo sulla reputazione delle istituzioni prese di mira. E' il tratto comune ai recenti attacchi cyber emerso durante il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica al Viminale. Al centro del vertice, rende noto il Viminale, la "resilienza" dei sistemi italiani, "continuità dei servizi" e modalità utilizzate nei recenti attacchi informatici. Nell'incontro è emersa l'esifgenza di valutare ulteriori misure da mettere in campo, con l'obiettivo di rafforzare il livello di protezione delle pubbliche amministrazioni, delle infrastrutture critiche, delle imprese e dei cittadini. Tra gli interventi condivisi - rende noto il Viminale - il potenziamento del raccordo dell'attività infoinvestigativa già in atto tra forze di polizia, comparto dell'intelligence, enti ed agenzie attive nella cybersicurezza; maggiore scambio informativo con gli operatori pubblici e privati; investimenti per rafforzare la protezione dei sistemi e la capacità di risposta volti a garantire sempre maggiori condizioni di sicurezza e ordine pubblico. Al Comitato, presieduto al Viminale dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi, hanno partecipato, oltre ai vertici dell'intelligence e delle Forze di polizia, il capo di Stato Maggiore della Difesa, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ed i rappresentanti dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. (ANSA).