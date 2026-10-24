(ANSA) - TIRANA, 24 OTT - Piazza Scanderbeg, al centro di Tirana si è trasformata in serata in un vero e proprio campo di battaglia fra la polizia e alcune centinaia di manifestanti. Numerosi petardi oltre ad una pioggia di bombe molotov sono state lanciate verso le forze dell'ordine, che hanno risposto con idranti, gas lacrimogeni e proiettili di gomma. In fiamme il ministero dell'Ambiente, mentre è fallito un tentativo d'assalto contro la sede del Comune. I manifestanti si sono poi ritirati su altre strade della città dando fuoco ai cassonetti di immondizia, lasciati in mezzo alle strade per ostacolare i mezzi della polizia. (ANSA).