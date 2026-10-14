(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Stavano tornando a casa a piedi intorno a mezzanotte quando due amiche sedicenni sono state rapinate e una di loro violentata. È accaduto a inizio settembre su via Appia a Marino, nell'area dei Castelli Romani. Ora il presunto responsabile, un 29enne, è finito in carcere. La polizia ha eseguito ieri un'ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale su minore e rapina aggravata. Dopo lo stupro, l'aggressore era fuggito. Le vittime, tornate a casa, hanno dato e l'allarme insieme ai genitori e sono scattate le indagini. (ANSA).