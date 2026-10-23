(ANSA) - STOCCOLMA, 23 OTT - La ditta automobilistica svedese Volvo Cars ha annunciato stamane il licenziamento di 2.500 dipendenti, per via della necessità di implementare tagli economici. L'azienda ha annunciato la decisione tramite un comunicato stampa stamane e 2.000 dei dipendenti licenziati sarà in Svezia. "La cosa importante da sottolineare è che lo faremo ricorrendo a dimissioni volontarie e adottando un approccio molto restrittivo nelle assunzioni" ha dichiarato Fredrik Hansson, direttore finanziario della Volvo Cars all'agenzia di stampa svedese TT. Molti dei licenziamenti verranno nell'area attorno a Goteborg, sede storica dell'azienda che detiene centri di produzione. Nel 2025 l'azienda tagliò 3000 posti di laovro, di cui 2000 in Svezia ora un ulteriore taglio è in corso. L'azienda, oltre alla sua fabbrica storica a Goteborg ha diverse in giro per il mondo: in Belgio, negli Stati Uniti e in Cina. L'azienda ha inoltre centri di ricerca a Goteborg a Shangai e ha come azionista maggioritario la ditta automobilistica cinese Geely. (ANSA).