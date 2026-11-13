(ANSA) - DUBLINO, 13 NOV - "Sarà molto interessante discutere con il Congresso della questione dell'IA, perché sara' un'occasione per discutere di come possiamo affrontare il tema della governance globale in materia di intelligenza artificiale; non sarà una cosa semplice". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa dopo il vertice di Dublino, rispondendo ad una domanda sul dibattito tra Usa e Ue sull'IA dopo il risultato delle midterm. "Ci vorrà tempo, ma come sempre, quando si parla di governance globale, da qualche parte bisogna cominciare". (ANSA).