(ANSA) - BRUXELLES, 29 OTT - "Dobbiamo immaginare partnership fondate sulla fiducia e guidate da interessi comuni. Come ha affermato Mark Carney, l'ordine internazionale sarà costruito anche a partire dall'Europa, con il Canada come parte integrante di esso. In un mondo caratterizzato da crescenti rivalità, sovranità e indipendenza non sono più solo la libertà di agire da soli, ma la capacità di agire insieme. Ecco perché costruiremo un'Alleanza per il Futuro, e inizieremo dal Canada. Insieme, vogliamo creare uno spazio comune di crescita e prosperità, resilienza e sicurezza economica". Lo ha detto Ursula von der Leyen parlando all'Howe Institute a Montreal. (ANSA).