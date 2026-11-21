(ANSA) - BRUXELLES, 21 NOV - "Condanno fermamente il tentativo di omicidio, in Danimarca, ai danni di un cittadino statunitense-ucraino, orchestrato dai servizi di intelligence russi. Si è trattato di un attacco avvenuto sul suolo dell'Unione europea. Ed è inaccettabile". Lo scrive sui social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Esprimiamo piena solidarietà alla Danimarca. Così come a tutti gli Stati membri presi di mira dagli attacchi ibridi russi. Un attacco contro uno di noi è un attacco contro la nostra Unione. Le minacce ibride della Russia stanno diventando sempre meno 'ibride' e sempre più reali", aggiunge. "Disponiamo degli strumenti necessari per agire. Dalle squadre di pronto intervento alle sanzioni contro i responsabili. E presto proporremo una nuova strategia europea per la sicurezza, volta a rafforzare la nostra preparazione e la nostra capacità di deterrenza. Vorrei essere chiara: se la Russia intende indebolire il nostro sostegno all'Ucraina, otterrà esattamente l'opposto. La nostra determinazione non farà che rafforzarsi", conclude von der Leyen. (ANSA).