(ANSA) - BRUXELLES, 16 OTT - "La Russia sta facendo di tutto per distruggere le infrastrutture energetiche e idriche" dell'Ucraina, "ma siamo al vostro fianco. Vi sosterremo come abbiamo fatto negli altri inverni". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, accanto a Volodymyr Zelensky e António Costa, prima della seconda giornata del vertice Ue. "Abbiamo sostenuto il cessate il fuoco energetico del presidente Trump, ma la Russia non lo ha rispettato neppure per un minuto. Al contrario, ha intensificato gli attacchi e quindi dobbiamo aumentare la pressione su Mosca", ha aggiunto. "Stiamo lavorando al 22mo pacchetto di sanzioni e una cosa è assolutamente chiara: non revocheremo alcuna sanzione finché la Russia non fermerà la guerra". (ANSA).