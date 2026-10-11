(ANSA) - BRUXELLES, 11 OTT - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen afferma di aver avuto un "buon colloquio con il presidente Zelensky". "Ho sostenuto pienamente la richiesta del presidente Zelensky di un cessate il fuoco che protegga le forniture alimentari mondiali e le infrastrutture energetiche in Ucraina e Russia - afferma in una nota -. La guerra è entrata in una nuova fase, più cupa. La Russia è in stallo sul campo di battaglia e colpisce i civili molto lontano dalle linee del fronte. Ho espresso la nostra solidarietà al popolo ucraino. E il mio pieno sostegno al presidente Zelensky, che guida la lotta per la libertà del suo popolo". "L'Ucraina sarà al centro del Consiglio europeo di questa settimana. Discuteremo delle sue necessità finanziarie per il prossimo anno e di come mobilitare nuovi aiuti a livello globale", ha aggiunto von der Leyen. "Questa settimana l'Ue fornirà inoltre ulteriori finanziamenti per droni e missili, per rafforzare le difese dell'Ucraina e proteggere i suoi cieli", ha poi annunciato. La presidente della Commissione sottolinea inoltre che "è prevista anche l'apertura di altri due gruppi di capitoli nei negoziati di adesione" dell'Ucraina all'Ue. "Lo slancio è reale", conclude (ANSA).