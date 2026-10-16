(ANSA) - BRUXELLES, 16 OTT - Sulla scorta della lettera del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Friedrich Merz, l'Ue svilupperà "un nuovo strumento per un'azione decisiva, limitando l'accesso al mercato unico, laddove ciò sia nell'interesse dell'Unione, in modo rapido e immediato". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al termine del vertice Ue. La lettera non è formalmente rivolta a uno Stato in particolare, ma il principale destinatario è la Cina, da tempo al centro delle preoccupazioni di Bruxelles per gli squilibri commerciali. (ANSA).