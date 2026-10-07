(ANSA) - TEL AVIV, 07 OTT - Un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti oggi durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro raccoglitori di olive provenienti dalla città di Burqa, a nord-ovest di Nablus, sui loro terreni a est di Tulkarm. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Il ministero della Salute di Ramallah ha dichiarato che la vittima è Ali Hassan Yasser al-Bazzari, di 44 anni, "ucciso in un attacco condotto dalle forze israeliane e dai coloni a Burqa". (ANSA).