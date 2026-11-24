(ANSA) - NEW YORK, 24 NOV - We Do It Together, la casa di produzione non profit fondata a Hollywood dalla filmmaker italiana Chiara Tilesi che si pone l'obiettivo di cambiare la narrativa e valorizzare le donne tramite l'arte e i film, celebra il suo decimo anniversario suonando la campanella di chiusura di Wall Street alla vigilia della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Suoniamo la campanella oggi: da un lato chiudiamo i mercati, dall'altro apriamo una nuova era. Un'altra nuova era in cui le donne possono essere indipendenti anche economicamente , indipendenti dalla violenza e indipendenti da ogni ostacolo per essere quello che vogliono essere", ha detto Tilesi. "Ho fondato We Do It Together perché c'è bisogno di un grande cambiamento, di un cambiamento culturale. Il viaggio è lungo, ma bisogna iniziare", ha detto Tilesi nel corso di un evento al New York Stock Exchange, a cui era presente anche Marla Maples, la seconda moglie di Donald Trump. "Vogliamo creare il primo non profit film studio, quindi stiamo cercando di mettere insieme un po' come ha fatto il National Geographic. Vogliamo mettere insieme i fondi proprio per non fare fatica ogni volta a fare un film, ma farne tanti insieme affinché le donne possano essere rappresentate in varie parti del mondo", ha aggiunto Tilesi precisando che Hollywood non finanzia film di donne, fatti da donne. "Noi siamo pronti a iniziare, siamo determinati: abbiamo una serie di film, documentari e serie tv", ha aggiunto Tilesi, spiegando che quello che manca alla non profit sono i soldi. "Le autorità stanno facendo il possibile, ma l'elefante nella stanza è la cultura. È passato tanto tempo dalle favole di Cenerentola, ora abbiamo il divorzio e il viagra. Le donne guadagnano meno, hanno meno opportunità'. Le donne stanno facendo progressi, ma c'è ancora molto da fare", ha sottolineato, annunciando che la sua campagna per le donne illuminerà Times Square il 25 novembre. "Eventi come questo dovrebbero esserci tutti i giorni e dappertutto. L'Italia è uno dei paesi più avanzati sul piano legislativo, ma gli strumenti legislativi non sono sufficienti. Dobbiamo sfidare gli stereotipi e possiamo farlo attraverso la sensibilizzazione. Il mondo sta cambiando così rapidamente che il concetto di povertà evolve ogni giorno. La parola chiave è istruzione", ha messo in evidenza Giorgio Marrapodi, l'ambasciatore italiano all'Onu. "Mentre venivo a questo evento, ho pensato: vorrei che non fossimo qui. Ma purtroppo" la violenza contro le donne "è una realtà, in ogni parte del mondo. Dobbiamo sensibilizzare, dobbiamo far sentire la nostra voce - ha messo in evidenza il console generale d'Italia a New York Giuseppe Pastorelli -. Speriamo che un giorno non ci sia più motivo di essere qui". (ANSA).