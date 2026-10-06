(ANSA) - BRUXELLES, 06 OTT - Una possibile alleanza dei popolari col partito di estrema destra Vox in Spagna? "Riguardo alla questione delle coalizioni, queste rappresentano sempre un secondo passaggio. Il primo passo è dare voce ai cittadini. Il mio messaggio di oggi è che, se Alberto Feijóo sarà forte - e lo sarà ancora di più con il sostegno del Ppe -, non ci sarà bisogno dell'influenza di forze più radicali, né queste saranno determinanti. In questo momento, puntiamo a rafforzare la nostra posizione". Lo ha affermato il presidente del Ppe, Manfred Weber, in conferenza stampa a Strasburgo. (ANSA).